Скотт Риттер заявил, что РФ незамедлительно ответит на запуск Tomahawk

По словам Риттера, российская сторона не может «позволить НАТО размещать дальнобойные ударные вооружения на Украине».

Источник: Аргументы и факты

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что ответ России на потенциальные удары американскими ракетами Tomahawk по ее территории не заставит себя ждать.

«В тот момент, когда Tomahawk запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно», — заявил он в своем видеоблоге.

По словам Риттера, российская сторона не может позволить Североатлантическому альянсу размещать дальнобойные вооружения на украинской территории.

Как отмечал отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон, современные системы противовоздушной обороны способны легко перехватить американские ракеты Tomahawk.

