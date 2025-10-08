Составлен типичный портрет пьяного водителя в России

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, среднестатистический портрет водителя, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, представляет собой мужчину в возрасте от 30 до 39 лет, имеющего среднее или среднее специальное образование и не имеющего постоянного места работы.
Как сообщил начальник центра Дмитрий Митрошин, современные аналитические системы позволяют с высокой точностью определять не только обстоятельства, время и место дорожных происшествий с участием пьяных водителей, но и составить детализированный социальный портрет нарушителя.
Выступая в Общественной палате РФ, Митрошин подчеркнул, что указанная характеристика является на сегодняшний день наиболее точной и достоверной.
