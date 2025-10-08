Ричмонд
В Омске продают здание ветстанции за 41 миллион рублей

Объект с общей площадью 618,6 м² и системой видеонаблюдения предлагается за 41,1 млн рублей в рамках программы приватизации.

Источник: скриншот "Яндекс. Карты"

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о продаже здания ветеринарной станции, расположенного по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, дом 40, в Центральном округе города. Общая площадь объекта составляет 618,6 кв. м, в цену включён гараж. Также здание оснащено системой видеонаблюдения, приборами учёта и счётчиком воды.

Начальная стоимость продажи объекта установлена на уровне 41,1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 ноября, а победителя торгов определят 7 ноября. Продавец планирует завершить сделку в рамках программы приватизации государственного имущества Омской области на 2025−2027 годы.

Стоит отметить, что предыдущая попытка продать данный объект не увенчалась успехом — аукцио.