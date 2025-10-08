Бывший глава района Уфы «кинул» директора фирмы на 680 тысяч рублей

По версии следствия, экс-чиновник дал указание руководителю коммерческой организации приобрести и высадить деревья и кустарники в сквере имени Кирова, пообещав возместить расходы, хотя муниципальный контракт на эти работы заключен не был. Директор фирмы, введенный в заблуждение, выполнил работы, но оплату так и не получил. Ущерб, причиненный предприятию, оценивается в более чем 680 тысяч рублей.