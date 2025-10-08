Ричмонд
Бывший глава района Уфы «кинул» директора фирмы на 680 тысяч рублей

В Уфе экс-глава района не стал платить за благоустройство сквера имени Кирова.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение против бывшего заместителя главы администрации, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, экс-чиновник дал указание руководителю коммерческой организации приобрести и высадить деревья и кустарники в сквере имени Кирова, пообещав возместить расходы, хотя муниципальный контракт на эти работы заключен не был. Директор фирмы, введенный в заблуждение, выполнил работы, но оплату так и не получил. Ущерб, причиненный предприятию, оценивается в более чем 680 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признал, на его имущество наложен арест. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

