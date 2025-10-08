Омск во второй раз примет этап Гран-при России по фигурному катанию

Омск вновь станет центром российского фигурного катания. С 19 по 23 ноября в G-Drive Арене состоится финальный этап серии Гран-при России под названием «Сердце Сибири». Это уже второй престижный турнир такого уровня в городе после чемпионата России, прошедшего в декабре 2024 года и признанного эталонным по организации.
В соревнованиях выступят лучшие фигуристы страны в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Традиционно программу откроют юниоры.
Напомним, во время чемпионата России трибуны G-Drive Арены посетили около 40 000 зрителей, а телетрансляции собрали аудиторию свыше 12 миллионов человек. Ожидается, что ноябрьский этап Гран-при станет не менее зрелищным и масштабным событием для любителей спорта в Сибири и по всей стране.
Ранее мы писали, что в этом году G-Drive Арене исполнилось три года.