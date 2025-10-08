Стала известна судьба более 800 человек, застрявших на Эвересте из-за снежной бури

Спасатели эвакуировали в безопасное место всех туристов, оставшихся на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за снежной бури. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.
Кроме того, удалось спасти сотни местных проводников и яководов. Это была одна из крупнейших поисково-спасательных операций в регионе, говорится в материале.
По данным агентства «Синьхуа», всего изолированы были 580 путешественников и более 300 проводников, погонщиков яков и других работников. Всем благополучно удалось добраться до поселка Цюйденг и близлежащих районов, передает Ura.ru со ссылкой на материал.
Проблемы с восхождением на восточный склон Эвереста начались в субботу, 4 октября, когда усилилась метель. Видимость снизилась до менее одного метра, а снегопад затруднял движение на ключевых участках маршрута. Снег засыпал палатки туристов, при этом ветер до сих пор усложняет спасательные операции.
Спустя несколько дней на Эвересте обнаружили тело туриста, погибшего во время внезапной снежной бури. На тот момент спасателям удалось эвакуировать 350 человек.