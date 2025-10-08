Утилизационный удар: Цена ремонта китайских авто удвоится к концу года

Повышение сбора за утилизацию — и для физлиц, и для юрлиц — может обернуться кризисом для владельцев китайских машин. Если модель не локализована в России, её ввоз потеряет рентабельность: цены на машины поползут вверх, импорт сократится, а вместе с ним исчезнут централизованные поставки запчастей и склады гарантийного обслуживания.