Независимые АЗС Новосибирской области резко подняли цены на бензин

На независимых автозаправочных станциях Новосибирской области зафиксирован резкий рост цен на автомобильное топливо, в результате которого стоимость бензина марки АИ-92 превысила 60 рублей за литр. Об этом сообщает редакция АСТ-54 со ссылкой на данные мониторинга цен на региональных АЗС.
«Розничные цены на заправках зависят от оптовых цен на топливо, они устанавливаются в результате торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже», — пояснил представитель топливной отрасли.
Согласно предоставленным данным, на заправках «Прайм» цена составляет 60,5 рубля за литр, «Татнефть» — 62,5 рубля, «Газойл» — 60,7 рубля, тогда как на АЗС «Газпром» сохраняется цена 58 рублей. По словам эксперта, сложившаяся ситуация связана с проблемами на рынке поставок топлива и сохраняющейся высокой оптовой ценой из-за нехватки бензина и дизеля, при этом независимые АЗС в течение последних трёх недель закупали топливо по цене выше розничной. Нормализация ситуации на топливном рынке, согласно прогнозам, возможна со второй половины октября.