Независимые АЗС Новосибирской области резко подняли цены на бензин

Согласно предоставленным данным, на заправках «Прайм» цена составляет 60,5 рубля за литр, «Татнефть» — 62,5 рубля, «Газойл» — 60,7 рубля, тогда как на АЗС «Газпром» сохраняется цена 58 рублей. По словам эксперта, сложившаяся ситуация связана с проблемами на рынке поставок топлива и сохраняющейся высокой оптовой ценой из-за нехватки бензина и дизеля, при этом независимые АЗС в течение последних трёх недель закупали топливо по цене выше розничной. Нормализация ситуации на топливном рынке, согласно прогнозам, возможна со второй половины октября.