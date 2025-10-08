Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: неизвестные дроны заметили над секретными заводами ПВО в Европе

Над Бельгийским сверхсекретным заводом кружат неизвестные дроны.

Источник: Комсомольская правда

В Европе снова бьют тревогу: над сверхсекретными заводами ЕС заметили неизвестные беспилотники. Речь идет о компании Thales Belgium, где производятся 70-миллиметровые ракеты. Теперь бизнесмены ломают голову, как сбивать дроны или глушить. Об этом сообщает Politico.

По словам Алена Кеврена, директора представительства Thales в Бельгии, по сравнению с несколькими месяцами назад, сейчас число дронов увеличилось. Их замечали над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, имеющим лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

Представитель компании признался, что в фирме «обеспокоены» этими событиями. Особенно на фоне того, что именно сейчас Thales стремится удвоить свои производственные мощности неуправляемых и управляемых по лазерному лучу ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские города охвачены эпидемией неопознанных летающих дронов. Политик перечислил пять основных версий происходящего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран Европейского союза, в том числе канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связывающих с Россией необычные полеты беспилотников в различных странах Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше