В Европе снова бьют тревогу: над сверхсекретными заводами ЕС заметили неизвестные беспилотники. Речь идет о компании Thales Belgium, где производятся 70-миллиметровые ракеты. Теперь бизнесмены ломают голову, как сбивать дроны или глушить. Об этом сообщает Politico.
По словам Алена Кеврена, директора представительства Thales в Бельгии, по сравнению с несколькими месяцами назад, сейчас число дронов увеличилось. Их замечали над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, имеющим лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.
Представитель компании признался, что в фирме «обеспокоены» этими событиями. Особенно на фоне того, что именно сейчас Thales стремится удвоить свои производственные мощности неуправляемых и управляемых по лазерному лучу ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские города охвачены эпидемией неопознанных летающих дронов. Политик перечислил пять основных версий происходящего.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран Европейского союза, в том числе канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связывающих с Россией необычные полеты беспилотников в различных странах Европы.