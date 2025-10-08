В Перми возводят крупнейшую спортивную арену региона

На улице Локомотивной активно продолжается строительство современной многофункциональной арены. Сейчас на объекте трудится около 350 специалистов. Уже наполовину готов первый этаж, устанавливается каркас здания и временные конструкции для будущих перекрытий кровли. К концу 2025 года планируется полностью завершить возведение всех пяти этажей и приступить к монтажу крыши.