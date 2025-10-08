Ричмонд
В Перми возводят крупнейшую спортивную арену региона

Общая площадь объекта — почти 80 тысяч квадратных метров.

Источник: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

На улице Локомотивной активно продолжается строительство современной многофункциональной арены. Сейчас на объекте трудится около 350 специалистов. Уже наполовину готов первый этаж, устанавливается каркас здания и временные конструкции для будущих перекрытий кровли. К концу 2025 года планируется полностью завершить возведение всех пяти этажей и приступить к монтажу крыши.

Новая арена станет самой масштабной спортивной площадкой в Пермском крае. Общая площадь объекта — почти 80 тысяч квадратных метров, высота здания превысит 45 метров, а трибуны смогут вместить до 10,5 тысяч зрителей.

Планируется, что здесь будут проходить соревнования федерального и международного уровней, а также крупные культурные события. Размер игрового поля — 30 на 60 метров — соответствует международным требованиям.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермь-Арена», дочерней структурой Фонда развития Пермского края. Завершить строительство планируют в 2027 году.