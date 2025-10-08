В России составили портрет среднестатистического пьяного водителя

В 2024 году в России самым опасным регионом для автомобилистов стала Кубань. На дорогах Краснодарского края за год погибли 789 человек. На втором месте — Московская область с 649 жертвами аварий, далее идет Ростовская область с 500 погибшими. В Москве зафиксировано 346 смертельных случаев на дорогах.