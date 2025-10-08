Узбекистанцы снова жалуются на загадочные списания денег с карт за проезд в общественном транспорте Ташкента

Сижу дома, смотрю телевизор, приходит SMS, что я только что проехали на транспорте, и с моей карты списано 1700 сумов. Деньги вроде небольшие, но неприятно — сегодня 1700 сумов, а завтра, может, больше. Кто даст гарантию, что подобного не повторится? Я сегодня вообще не пользовался общественным транспортом! Как могут списывать деньги без использования карты на терминале? Знающие, подскажите, что делать.
С аналогичными жалобами выступили десятки людей. Многие утверждают, что оплата списывается, пока они находятся дома, причём иногда снятия происходят по 5−18 раз подряд. Кто-то обвиняет в происходящем свои банки, другие — систему АТТО.
Те, кому удалось связаться со службой поддержки, получили ответ, что списания якобы происходят за «старые» поездки, которые по каким-то причинам не были произведены вовремя.
Такое положение дел вызывает волну негодования, недоверия и подозрений со стороны пассажиров. Люди требуют разъяснений и решения проблемы от ответственных органов и оператора транспортной системы.
Ранее в аналогичных ситуациях Министерство транспорта отмечало, что такие проблемы могут быть связаны с задержками синхронизации транзакций с некоторых валидаторов. В результате деньги за старые поездки списываются с транспортных карт ATTO и банковских карт пассажиров только спустя время, а не сразу после поездки.
Однако, судя по всему, пока проблема не решена и неудобства продолжают раздражать пользователей. Важно, чтобы оператор и контролирующие органы дали чёткие разъяснения, а система начала работать корректно, чтобы у граждан не возникало сомнений и недоверия к электронным способам оплаты.