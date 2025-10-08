Узбекистанцы снова жалуются на загадочные списания денег с карт за проезд в общественном транспорте Ташкента

Сижу дома, смотрю телевизор, приходит SMS, что я только что проехали на транспорте, и с моей карты списано 1700 сумов. Деньги вроде небольшие, но неприятно — сегодня 1700 сумов, а завтра, может, больше. Кто даст гарантию, что подобного не повторится? Я сегодня вообще не пользовался общественным транспортом! Как могут списывать деньги без использования карты на терминале? Знающие, подскажите, что делать.