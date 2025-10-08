Санслужба пришла с проверкой в популярное кафе Минска после видео из сети. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В TikTok стало популярным видео из торгового центра, расположенного на улице Притыцкого, 156/1, в Минске. Сотрудница кафе перекладывает тапиоку (крахмальные шарики) из раковины в рабочую емкость, из которой они обычно попадают уже в готовые напитки.
Видео набрало более 2,8 миллиона просмотров, его активно комментируют пользователи, среди которых и представители заведения сети. Многие высказывали предположение, что сотрудница кафе нарушила санитарные нормы. Другие же были убеждены в том, что девушка невиновна, она чистила слив, а тапиоку выбросила.
Комментарий со стороны заведения был такой:
«Сотрудница производит уборку раковины, и ничего плохого в этом нет. Она (тапиока. — Ред. авт.) не идет для гостей…».
Владельцы заведения обратили внимание на то, что продукт был утилизирован и администрация голова предоставить соответствующее видео, которое спорную ситуацию разрешит. Но в социальной сети видео так и не появилось.
После указанного видео в кафе пришли сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района. Специалисты установили факт нарушения: пищевые отходы на объекте не собираются в специальные промаркированные емкости с крышками или полимерные мешки-вкладыши. По факту обнаруженных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица.
