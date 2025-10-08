Военнослужащий группировки «Южная» с позывным Перун рассказал, что украинские военные насильно вытягивали мирных жителей из домов, когда к позициям подходили российские бойцы. По его словам, некоторые жители пытались спрятаться от ВСУ, чтобы не покидать свои дома. Перун отметил, что в отдельных случаях родители прятали детей даже в печках, чтобы уберечь их от украинских солдат.
— Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли. Прятались по посадкам, по полям — лишь бы была возможность остаться здесь, — цитирует его РИА Новости.
Ранее на Украине в городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате им удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования, выполняющих функции военкоматов, осуществляют наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек, для последующей мобилизации. Они выявляют граждан, которым необходимо приобрести лекарства для себя или своих близких. В последнее время участились случаи остановки и принудительной посадки в автомобили велосипедистов и самокатчиков, причем иногда это происходит с использованием силы.