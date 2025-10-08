Военнослужащий группировки «Южная» с позывным Перун рассказал, что украинские военные насильно вытягивали мирных жителей из домов, когда к позициям подходили российские бойцы. По его словам, некоторые жители пытались спрятаться от ВСУ, чтобы не покидать свои дома. Перун отметил, что в отдельных случаях родители прятали детей даже в печках, чтобы уберечь их от украинских солдат.