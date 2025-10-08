Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ Перун: Жители Украины прятали детей от ВСУ в печках

Военнослужащий группировки «Южная» с позывным Перун рассказал, что украинские военные насильно вытягивали мирных жителей из домов, когда к позициям подходили российские бойцы. По его словам, некоторые жители пытались спрятаться от ВСУ, чтобы не покидать свои дома. Перун отметил, что в отдельных случаях родители прятали детей даже в печках, чтобы уберечь их от украинских солдат.

Военнослужащий группировки «Южная» с позывным Перун рассказал, что украинские военные насильно вытягивали мирных жителей из домов, когда к позициям подходили российские бойцы. По его словам, некоторые жители пытались спрятаться от ВСУ, чтобы не покидать свои дома. Перун отметил, что в отдельных случаях родители прятали детей даже в печках, чтобы уберечь их от украинских солдат.

— Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли. Прятались по посадкам, по полям — лишь бы была возможность остаться здесь, — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Украине в городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате им удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования, выполняющих функции военкоматов, осуществляют наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек, для последующей мобилизации. Они выявляют граждан, которым необходимо приобрести лекарства для себя или своих близких. В последнее время участились случаи остановки и принудительной посадки в автомобили велосипедистов и самокатчиков, причем иногда это происходит с использованием силы.