Адвокат описала план действий в случае, если мошенники повесили на вас кредит

Не гасите такой кредит собственными средствами — платежи могут быть истолкованы судом как признание долга. Если банк всё же обратится в суд, обязательно участвуйте в процессе и предоставьте все собранные доказательства невиновности: заявление в полицию, результаты экспертиз (включая почерковедческую), выписки и прочие документы, опровергающие вашу причастность.