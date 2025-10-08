В Москве в выходные будет работать «Квантовый лабиринт»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. «Квантовый лабиринт» станет центральным элементом иммерсивной выставки, которая будет работать в выходные в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного фестиваля «Наука 0+».
11−12 октября в Москве пройдет юбилейный, 20-й по счету фестиваль «Наука 0+». Лекции ученых, мастер-классы, квизы и квесты, кинопоказы и научные шоу будут организованы на более чем 100 площадках, в числе которых — Национальный центр «Россия».
«Центральным элементом иммерсивной выставки “Твоя квантовая реальность” в Национальном центре “Россия” станет интерактивный “Квантовый лабиринт”. В этом мультимедийном пространстве посетители смогут почувствовать себя квантовыми объектами и буквально “войти” в законы микромира: их цифровое отражение будет двигаться по нескольким маршрутам одновременно, пересекаться само с собой и проходить сквозь стены, превращая сложные принципы квантовой физики в наглядный и захватывающий опыт», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
Выставка расскажет о том, как волновая природа помогает понять поведение квантовых частиц и о тех технологиях, которые «выросли» из этих явлений: квантовой связи, вычислениях и сенсорах. В ее создании приняли участие ведущие квантовые научные центры страны, среди которых — физический факультет и Центр квантовых технологий МГУ, госкорпорация «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», ФИАН имени П. Н. Лебедева, МГТУ имени Н. Э. Баумана, ФТИ имени А. Ф. Иоффе и другие. В Национальном центре «Россия» также пройдут лекции, мастер-классы и научные дискуссии.
«Уже два десятилетия “Наука 0+” выполняет важнейшую просветительскую миссию, вносит вклад в популяризацию науки и привлекает в сферу исследований молодежь. А несколько лет назад фестиваль заслуженно стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Уверен, в этом году мероприятия в рамках “Науки 0+” будут содержательными и интересными. Приглашаю посетить наш фестиваль всей семьей», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
