Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 8 октября

Напомним, что силы ПВО в ту же ночь уничтожили и перехватили беспилотники в Каменском и Сальском районах, о чем сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На территории одного из предприятий в Сальском районе при этом загорелась сухая трава — пожар на площади около 100 квадратных метров быстро ликвидировали.