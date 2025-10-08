Ричмонд
Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 8 октября

Силы ПВО отразили ночную атаку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 8 октября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

— Всего по стране сбили 53 вражеских дрона, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что силы ПВО в ту же ночь уничтожили и перехватили беспилотники в Каменском и Сальском районах, о чем сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На территории одного из предприятий в Сальском районе при этом загорелась сухая трава — пожар на площади около 100 квадратных метров быстро ликвидировали.

