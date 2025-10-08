Гималайские медведи из Московского зоопарка набрали около 15 кг к зиме

Там уточнили, что на Новой территории зоопарка живут гималайские медведи Аладдин и Бабуля, они тоже активно готовятся к спячке: самец летом весил 185 кг, самка — 145 кг, к зиме каждый набирает еще по 10−15 кг. Сотрудники зоопарка подготовили внутренние вольеры для зимнего периода: открыли окна, приглушили отопление, чтобы поддерживать комфортную температуру — легкий плюс. В вольеры высыпано большое количество древесной стружки, из которой медведи делают гнезда. Проверена работа систем видеонаблюдения и шиберов — животные спят чутко, и персонал старается их не тревожить.