Аким орал и матерился на встрече с жителями

В Восточно-Казахстанской области на видео сняли сорвавшегося на крики и мат акима, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Инцидент произошел с акимом Шиликтинского сельского округа Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (ВКО) Куанышем Толеуханом. На распространяемых в соцсетях кадрах он кричит во время перепалки на встрече с населением и в какой-то момент переходит на нецензурную речь.

В акимате ВКО 8 октября прокомментировали произошедшее.

По данному факту от акима Зайсанского района затребованы официальные пояснения. Акиматом Восточно-Казахстанской области инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Подобные проявления недопустимы.

сказано в сообщении

Руководство области предупредило, что за нарушения этических норм к сотрудникам будут применяться самые строгие меры.