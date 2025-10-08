Ричмонд
Страховщики предложили новую меру для мигрантов

Иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ предлагают обязать оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на весь период нахождения в стране. С инициативой выступил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Мера позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи.

«Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС)», — передают «Ведомости». Эта мера, по мнению страховщиков, позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи и снизить нагрузку на бюджетную систему здравоохранения.

«Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС)», — передают «Ведомости». Эта мера, по мнению страховщиков, позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи и снизить нагрузку на бюджетную систему здравоохранения.

Инициатива предусматривает, что полис ДМС для иностранцев должен покрывать широкий спектр медицинских услуг, включая первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь. Предложение ВСС направлено на то, чтобы закрепить данное требование на законодательном уровне.

Ранее в Госдуме поступило предложение об отмене социальных пенсий для граждан, имеющих статус мигрантов. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на федеральный бюджет.