Страховщики предложили новую меру для мигрантов

«Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС)», — передают «Ведомости». Эта мера, по мнению страховщиков, позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи и снизить нагрузку на бюджетную систему здравоохранения.