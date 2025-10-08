С пометкой «особая важность»: в ФБР поступило срочное распоряжение от администрации Трампа

Сотрудники отделений ФБР получили сообщение с пометкой «особая важность». В нем говорилось, что в соответствии с приоритетным запросом Исполнительной канцелярии президента США необходимо обыскать все помещения, где хранятся документы или записи на физических носителях. Поиск должен вестись как по открытым, так и по закрытым делам.