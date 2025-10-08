Ричмонд
С пометкой «особая важность»: в ФБР поступило срочное распоряжение от администрации Трампа

CNN: Администрация Трампа приказала ФБР начать поиск данных об Амелии Эрхарт.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Дональда Трампа отдала сотрудникам Федерального бюро расследований в Вашингтоне и Нью-Йорке распоряжение немедленно проверить рабочие места и цифровые носители. Им было поручено найти любые записи, относящиеся к исчезновению летчицы Амелии Эрхарт. Об этом CNN сообщили два источника в правоохранительных органах.

Сотрудники отделений ФБР получили сообщение с пометкой «особая важность». В нем говорилось, что в соответствии с приоритетным запросом Исполнительной канцелярии президента США необходимо обыскать все помещения, где хранятся документы или записи на физических носителях. Поиск должен вестись как по открытым, так и по закрытым делам.

Сотрудникам ФБР установили приоритетный срок до среды для ответа на данный запрос.

Прежде Трамп призвал федеральное правительство опубликовать все оставшиеся засекреченные материалы об авиаторе Амелии Эрхарт и её исчезновении почти 90 лет назад, которое до сих пор окутано тайной и многочисленными догадками.

Эрхарт пыталась стать первой женщиной, совершившей кругосветный перелет, но ее самолет пропал над Тихим океаном в 1937 году. После 16 дней интенсивных поисков ее официально объявили пропавшей без вести.

