Shot: Ремонт китайских машин подорожает в два раза к концу года

К концу года стоимость ремонта китайских автомобилей увеличится вдвое. Из-за роста утильсбора некоторые запчасти для этих иномарок придется искать и заказывать индивидуально. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова собственных экспертов.
Причиной этого является повышение утильсбора как для физических, так и для юридических лиц. Если модель автомобиля не локализована в России, цены на них могут вырасти на миллионы, что сделает их ввоз экономически нецелесообразным. В результате китайские бренды, скорее всего, покинут российский рынок. Отсутствие автомобилей приведет к прекращению централизованных поставок запчастей, исчезнут склады для гарантийного обслуживания, и запчасти придется искать и заказывать отдельно под каждый случай. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что простые расходные материалы подорожают на 20 процентов, а кузовные детали могут стать дефицитом, что приведет к удвоению их цены.
В группе риска находятся автомобили, которые ввозились частными лицами или продавались дистрибьюторами в небольших объемах. Среди них модели Zeekr (поставки для физических лиц), BYD (поставки для физических лиц), Avatr (поставки для физических лиц), Denza (поставки для физических лиц), Ora (с официальным дистрибьютором), Oting (с официальным дистрибьютором), Xiaomi (поставки для физических лиц), VGV (с официальным дистрибьютором), Rox (с официальным дистрибьютором), говорится в публикации.
Долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для машин до 2030 года утвердило Министерство промышленности и торговли России. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как изменятся цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора. Ранее были названы страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию.