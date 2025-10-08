Shot: Ремонт китайских машин подорожает в два раза к концу года

Причиной этого является повышение утильсбора как для физических, так и для юридических лиц. Если модель автомобиля не локализована в России, цены на них могут вырасти на миллионы, что сделает их ввоз экономически нецелесообразным. В результате китайские бренды, скорее всего, покинут российский рынок. Отсутствие автомобилей приведет к прекращению централизованных поставок запчастей, исчезнут склады для гарантийного обслуживания, и запчасти придется искать и заказывать отдельно под каждый случай. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что простые расходные материалы подорожают на 20 процентов, а кузовные детали могут стать дефицитом, что приведет к удвоению их цены.