Минтруда сказало, кому из белорусов положены дополнительные перерывы на работе

В ведомстве добавили, что при наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва будет не менее одного часа. Вместе с тем по желанию женщины названные перерывы могут быть присоединены к обеденному или же в суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня (смены) с соответствующим сокращением.