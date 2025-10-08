Ричмонд
Минтруда сказало, кому из белорусов положены дополнительные перерывы на работе

Минтруда сказало белорусам про дополнительные перерывы на работе.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому из белорусов положены дополнительные перерывы на работе. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В Минтруда заметили: в соответствии со статьей 267 Трудового кодекса женщинам, которые имеют детей до полутора лет, предоставляются кроме основного обеденного времени дополнительные перерывы для кормления ребенка.

«Такие перерывы предоставляются не реже чем через 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва будет не менее одного часа. Вместе с тем по желанию женщины названные перерывы могут быть присоединены к обеденному или же в суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня (смены) с соответствующим сокращением.

«Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.

