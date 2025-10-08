Ефимов: около 15,8 тыс. москвичей оформили договоры по реновации в ЮАО

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в районе Царицыно документы оформили более пяти тысяч человек из 28 старых домов, а в Нагорном — свыше 2,7 тысячи москвичей из 19 зданий. Более двух тысяч жителей Нагатинского Затона получили ключи от квартир в девяти расселяемых домах. Горожане переезжают в современные комплексы, часто расположенные рядом со старыми зданиями.