Ефимов: около 15,8 тыс. москвичей оформили договоры по реновации в ЮАО

С момента начала программы реновации в Южном административном округе Москвы около 15,8 тысячи жителей подписали договоры на новое комфортное жилье, охватывающее 100 старых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Переселение по программе реновации началось в сентябре 2018 года с жителей района Нагатинский Затон, которые получили предложения о равнозначных квартирах в новостройке на Судостроительной улице. С тех пор почти 15,8 тысячи москвичей оформили документы на новое жилье из 100 старых зданий.
«Всего в округе планируется переселить почти 82,3 тысячи горожан из 378 домов. Придомовые территории новостроек по программе реновации комплексно благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники. Для досуга жителей оборудуют площадки для активного отдыха и спорта», — сообщил заммэра.
Участникам программы предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием. Новые квартиры, как правило, больше по площади благодаря просторным кухням и широким коридорам. Общедомовые пространства и дворы проектируются с учетом безбарьерной среды. На первых этажах новостроек открываются кафе, магазины и другие сервисы.
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в районе Царицыно документы оформили более пяти тысяч человек из 28 старых домов, а в Нагорном — свыше 2,7 тысячи москвичей из 19 зданий. Более двух тысяч жителей Нагатинского Затона получили ключи от квартир в девяти расселяемых домах. Горожане переезжают в современные комплексы, часто расположенные рядом со старыми зданиями.
Для удобства переселения процесс организуется поэтапно. Все москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации», чтобы выбрать время и дату подписания договора и заказать транспортные услуги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме по реновации в районе Проспект Вернадского. Также Владимир Ефимов ранее рассказал, что более 11,8 тысячи жителей Москвы уже подписали контракты на новые квартиры в северо-западной части города. В СЗАО планируется переселение свыше 86 тысяч жителей из 432 старых зданий, большинство из которых будут демонтированы для строительства новых объектов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации в два раза.