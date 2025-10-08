Возможность слабых магнитных бурь на Земле сохраняется 8 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Второй день на Земле сохраняется вероятность слабых магнитных бурь. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вспышечная активность — слабо повышенная, спадающая, — говорится в сообщении.
Утром 3 октября произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. 7 октября ученые начали регистрировать первые признаки прихода выброса к Земле.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.