Тайский лоукостер планирует начать авиаперелеты Алматы — Бангкок с 1 декабря

Алматы. 8 октября. КазТАГ — Тайский лоукостер планирует начать авиаперелеты Алматы — Бангкок с 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Источник: Air Asia

«7 октября 2025 года состоялась встреча вице-министра транспорта Талгата Ластаева с главным исполнительным директором тайской авиакомпании Thai Air Asia X госпожой Паттрой Бусаравонгсе. Паттра Бусаравонгсе сообщила о планах авиакомпании по открытию авиасообщения по маршруту по маршруту Алматы — Бангкок с 1 декабря 2025 года на воздушных судах типа Airbus-А330 с частотой четыре рейса в неделю», — говорится в сообщении в среду.

Кроме того, Thai Air Asia X"выразила заинтересованность в выполнении рейсов с использованием пятой степени «свободы воздуха» в рамках действующего в Казахстане режима «открытого неба» из Алматы в такие европейские города как Берлин (Германия) и Манчестер (Великобритания).

«Министерство транспорта РК выразило готовность оказывать необходимое содействие и подчеркнуло важность запуска рейсов для развития туристических и деловых связей между странами», — добавили в ведомстве.

Thai Air Asia X тайская авиакомпания, которая выполняет международные рейсы средней и дальней протяженности в Японию, Корею, Индию, Австралию, Иран, Оман и другие страны. Флот авиакомпании состоит из девяти воздушных судов типа Airbus-А330.