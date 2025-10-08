Тайский лоукостер планирует начать авиаперелеты Алматы — Бангкок с 1 декабря

«7 октября 2025 года состоялась встреча вице-министра транспорта Талгата Ластаева с главным исполнительным директором тайской авиакомпании Thai Air Asia X госпожой Паттрой Бусаравонгсе. Паттра Бусаравонгсе сообщила о планах авиакомпании по открытию авиасообщения по маршруту по маршруту Алматы — Бангкок с 1 декабря 2025 года на воздушных судах типа Airbus-А330 с частотой четыре рейса в неделю», — говорится в сообщении в среду.