Россиянка во второй раз за год выиграла в лотерею

«В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею “Спортлото “6 из 45”, а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи “Спортлото “5 из 36”, — сообщили РИА Новости в компании. По словам победительницы, перед сном она решила посмотреть на результат, где увидела желтый баннер с суммой выигрыша. Гульнара работает консультантом в бьюти-сфере, а на выигрыш хочет себе машину и жилье дочери.