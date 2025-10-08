Нижегородским призывникам сократили список болезней для отсрочки

В России сократили перечень болезней для отсрочки от службы в армии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
В обновлённый перечень заболеваний, при которых больше не дают отсрочку от армии, вошли гипертоническая болезнь первой стадии, неудаленные металлоконструкции костей, отдельные врождённые пороки сердца и нарушения рита, в том числе открытое овальное окно или блокада левой ножки пучка Гиса, экзема, псориаз, атопический дерматит (если они находятся в стадии длительной ремиссии), а также врождённая расщелина нёба, если она была устранена хирургически и осталось лишь незначительное нарушение функции.
Также брать в армию будут и тех, у кого удалена селезёнка, мужчин с недостаточной массой тела, если нет сопутствующих заболеваний, требующих наблюдения, а также с вирусным гепатитом С.
