Часть Астаны осталась без газа

В Астане жители остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании — был поврежден газопровод, передает NUR.KZ со ссылкой на QazaqGaz Aimaq.

Источник: aimaq.kz

В компании сообщили, что минувшей ночью на пересечении улиц Өзбекали Жанибек и проспекта Р. Кошкарбаева в Астане был поврежден газопровод АО «QazaqGaz Aimaq». Данный газопровод обеспечивает газом 1898 абонентов.

Установлено, что причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой.

Как объяснили в компании, в ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа.

«После поступления сигнала об утечке в аварийно-диспетчерскую службу на место оперативно выехали три аварийные бригады АО “QazaqGaz Aimaq”. Для ускорения восстановительных работ дополнительно привлечены две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала», — сообщили в компании.

Подчеркивается, что газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду.

В QazaqGaz Aimaq напомнили, что любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.