Часть Астаны осталась без газа

«После поступления сигнала об утечке в аварийно-диспетчерскую службу на место оперативно выехали три аварийные бригады АО “QazaqGaz Aimaq”. Для ускорения восстановительных работ дополнительно привлечены две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала», — сообщили в компании.