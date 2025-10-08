Часть Астаны осталась без газа

В компании сообщили, что минувшей ночью на пересечении улиц Өзбекали Жанибек и проспекта Р. Кошкарбаева в Астане был поврежден газопровод АО «QazaqGaz Aimaq». Данный газопровод обеспечивает газом 1898 абонентов.
Установлено, что причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой.
Как объяснили в компании, в ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа.
«После поступления сигнала об утечке в аварийно-диспетчерскую службу на место оперативно выехали три аварийные бригады АО “QazaqGaz Aimaq”. Для ускорения восстановительных работ дополнительно привлечены две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала», — сообщили в компании.
Подчеркивается, что газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду.
В QazaqGaz Aimaq напомнили, что любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.