Власти приглашают обсудить изменения в генплане Калининграда

Как сообщал в августе председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, перекрёсток планируют реконструировать. Для этого властям необходимо выкупить и снести здание бывшей торговой точки, находящееся на указанной территории. Тогда же стало известно, что ремонт улицы Майской в Калининграде, который подрядчик должен был закончить в ноябре, завершится лишь к концу декабря текущего года.