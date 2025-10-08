Ричмонд
Маршруты наземного транспорта в четырех округах Москвы изменятся с 11 октября

С 11 октября будет скорректирован режим работы автобусных и электробусных маршрутов в четырех округах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Freepik

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта так, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее. С 11 октября улучшим работу автобусов и электробусов в четырех округах столицы. Это позволит создать новые беспересадочные связи между важными транспортными и социальными объектами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, с 11 октября между станцией метро «Терехово» и конечной остановкой наземного транспорта «Давыдково» начнет работать новый маршрут № 232. Жители района Кунцево получат частый маршрут, который обеспечит дополнительную связь с Большой кольцевой линией метро и спортивными объектами на северо-западе столицы.

На новый маршрут № 232 выйдут 12 современных электробусов нового поколения. Экологичный транспорт будет заряжаться на новой конечной станции «Мневники».

Кроме того, для шести автобусных маршрутов в районе Кунцево добавят остановку «Оршанская улица»; высадку на ночном маршруте н14 перенесут ближе к выходу № 1 станции метро «Молодежная»; изменятся остановки маршрутов у станции метро «Тимирязевская»; будет добавлена новая остановка «Судостроительная улица, 21» на Кленовом бульваре.

