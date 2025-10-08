Маршруты наземного транспорта в четырех округах Москвы изменятся с 11 октября

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта так, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее. С 11 октября улучшим работу автобусов и электробусов в четырех округах столицы. Это позволит создать новые беспересадочные связи между важными транспортными и социальными объектами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.