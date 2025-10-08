Кормим Азию: тысячи тонн омской картошки были проданы в бывшие республики СССР

«За январь—сентябрь 2025 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области проведен карантинный фитосанитарный контроль партий семенного и продовольственного картофеля, предназначенных для поставки в Республики Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В результате оформлено через ФГИС “Аргус-Фито” и выдано 133 фитосанитарных сертификата на общий объем порядка 2,7 тысяч тонн картофеля, происхождением из Омской области», — говорится в сообщении ведомства.