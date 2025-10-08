Ричмонд
Кормим Азию: тысячи тонн омской картошки были проданы в бывшие республики СССР

Стратегически важный продукт отправлялся в этом году омскими сельхозпроизводителями в Казахстан, Узбекистан и в Кыргызстан.

Источник: Комсомольская правда

О значительном вывозе с территории Омской области урожая картофеля рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области. По данным ведомства, за прошедшие 9 месяцев текущего года, в три азиатских страны было вывезено 2700 тонн этой продовольственной продукции.

«За январь—сентябрь 2025 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области проведен карантинный фитосанитарный контроль партий семенного и продовольственного картофеля, предназначенных для поставки в Республики Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В результате оформлено через ФГИС “Аргус-Фито” и выдано 133 фитосанитарных сертификата на общий объем порядка 2,7 тысяч тонн картофеля, происхождением из Омской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также Россельхознадзор опубликовал данные по количеству поставок стратегически важного продукта в бывшие советские республики. Львиная доля отгрузки омского картофеля пришлась на Республику Казахстан — отгружено более 2120 тонн. В Республику Узбекистан омские фермеры отгрузили 570 тонн, а в Республику Кыргызстан — всего 20 тонн картофеля.