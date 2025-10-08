Эпидемиологи рассказали о количестве ВИЧ-инфицированных в Воронежской области

Наша область, по данным эпидемиологов, входит в число регионов, где «чума ХХ века» распространена слабо. Тем не менее, риск заразиться есть у тех, кто пренебрегает правилами профилактики. К ним относятся соблюдение здорового образа жизни, использование барьерных средств защиты при половых актах, использование стерильных инструментов при проведении инъекций и других медицинских и немедицинских процедур, в том числе, косметических.