Эпидемиологи рассказали о количестве ВИЧ-инфицированных в Воронежской области

Наш регион относится к относительно благополучным в этом отношении.

Источник: Комсомольская правда

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, что за 8 месяцев 2025 год показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе составил 12,05 на 100 тысяч населения. С начала года выявили около 260 случаев заражения.

Наша область, по данным эпидемиологов, входит в число регионов, где «чума ХХ века» распространена слабо. Тем не менее, риск заразиться есть у тех, кто пренебрегает правилами профилактики. К ним относятся соблюдение здорового образа жизни, использование барьерных средств защиты при половых актах, использование стерильных инструментов при проведении инъекций и других медицинских и немедицинских процедур, в том числе, косметических.

Для профилактики заражения новорожденных от ВИЧ — инфицированных беременных женщин главным мероприятием является получение химиопрофилактики беременными, для чего необходим своевременно встать на диспансерный учет в женскую консультацию.