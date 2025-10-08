Татарстан предложил способ регулирования численности хищников

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел предложение Татарстана о регулировании численности диких плотоядных животных. Как сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам, обсуждение прошло под председательством Александра Двойных.
В заседании приняла участие директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны и использования объектов животного мира Минприроды России Татьяна Арамилева. Инициатором обсуждения и автором предложения выступил сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов.
Татарстан предлагает расширить перечень оснований для регулирования численности охотничьих ресурсов. Это необходимо для поддержания популяций животных на оптимальном уровне. По итогам заседания комитет Совета Федерации поручил Минприроды России в течение двух недель проработать этот вопрос с республикой и другими регионами, а затем представить консолидированную позицию в верхнюю палату Федерального Собрания страны.
