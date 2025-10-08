Татарстан предложил способ регулирования численности хищников

Татарстан предлагает расширить перечень оснований для регулирования численности охотничьих ресурсов. Это необходимо для поддержания популяций животных на оптимальном уровне. По итогам заседания комитет Совета Федерации поручил Минприроды России в течение двух недель проработать этот вопрос с республикой и другими регионами, а затем представить консолидированную позицию в верхнюю палату Федерального Собрания страны.