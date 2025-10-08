Ричмонд
За купальный сезон в Ростовской области спасли 20 человек

Во время купального сезона в Ростовской области спасли троих детей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время купального сезона специалисты спасли 20 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС региона во вторник, 7 октября.

Сезон продолжался с 1 июня по 30 сентября на 96 официальных пляжах региона. Спасатели патрулировали побережья и акватории, провели около 11 тысяч профилактических бесед с отдыхающими.

По данным ведомства, благодаря этой работе количество несчастных случаев на воде снизилось. Безопасность на водоемах продолжают обеспечивать круглый год.