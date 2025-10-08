Ричмонд
Слабые магнитные бури возможны в среду

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь сохранится в среду, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Накануне Земли достиг выброс солнечной массы. Из-за ее воздействия в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась слабо возмущенной.

Как отметили ученые, вспышечная активность была низкой с отдельными эпизодическими вспышками средней силы, без рисков для Земли.

Утром 3 октября на Солнце произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли.

Как пояснили ученые, для ухода плазмы от Солнца требуются довольно высокие скорости — это необходимо для преодоления солнечной гравитации. При низких скоростях плазма, как правило, падает обратно на Солнце.

Однако возможен и промежуточный вариант, когда газовое облако при движении от Солнца тормозится, однако в состоянии уйти от звезды, хотя и с очень низкой скоростью. Такие выбросы могут идти до Земли 4−5 суток. Именно он, по словам специалистов, и имел место.