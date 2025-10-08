Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме

«С каждым годом мастерство наших умельцев растёт. Уже нет ни одной “проходной” фигуры — каждая из них почти произведение искусства, — отметил главный управляющий директор “РКС-Самара” Владимир Бирюков. — Мы рады, что наши работы дарят людям улыбки. Приходите весной 2026 года на Аллею хорошего настроения и убедитесь сами».