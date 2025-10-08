В Свердловской области выставили на аукцион изъятую усадьбу Миллера

Министерство по управлению государственным имуществом объявило об аукционе по продаже «Особняка статского советника Ф. Л. Миллера» в Екатеринбурге. Жилой дом расположен на улице Шейнкмана, 18/переулок Пестеревский, 1. Здание площадью 563,8 было повреждено в ходе ненадлежащей эксплуатации и сохранилось всего на 25%.