В Свердловской области выставили на аукцион изъятую усадьбу Миллера

Министерство по управлению государственным имуществом объявило об аукционе по продаже «Особняка статского советника Ф. Л. Миллера» в Екатеринбурге. Жилой дом расположен на улице Шейнкмана, 18/переулок Пестеревский, 1. Здание площадью 563,8 было повреждено в ходе ненадлежащей эксплуатации и сохранилось всего на 25%.
— Объект недвижимости зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ с наименованием «Особняк статского советника Ф. Л. Миллера», категория историко-культурного значения ОКН — регионального значения, вид объекта — памятник, — говорится в объявлении о публичных торгах.
Имущество было изъято у религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области». Они хотели открыть в особняке национальный культурный центр. Власти региона изъяли здание через суд из-за ненадлежащей эксплуатации.
Начальная цена аукциона — 13,9 миллионов рублей. Стоимость восстановительных работ по оценкам экспертов составит почти 126 миллионов рублей.