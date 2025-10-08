В ЗАТО Видяево в Мурманской области завершили ремонт корпуса школы № 1

Капитальный ремонт учебного корпуса школы № 1 подошел к концу в закрытом территориальном образовании (ЗАТО) Видяево в Мурманской области. Учреждение обновили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве строительства региона.
В школе привели в порядок фасад, обустроили современные входные группы, установили окна, благоустроили прилегающую территорию, украсили здание архитектурной подсветкой. По программе «Арктическая школа» учреждение получило обновленный актовый зал. В кабинетах появятся новая мебель и техника.
«Всего в этом году в Мурманской области капитально отремонтируют 14 школ. Такие проекты делают наши образовательные пространства современными и технологичными, открывая детям новые горизонты для побед и достижений», — отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.