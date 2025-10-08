Жители Перми сообщают о звуках сирены в микрорайоне Гайва

Жители Перми сообщают, что слышат звук сирены в микрорайоне Гайва 8 октября.
Сообщения об этом появились в нескольких городских телеграм-каналах. «Сообщают, что было слышно сирену в микрорайоне Гайва», — пишет «Редакция Гайва». При этом сообщений о звуках сирен в других микрорайонах пока не поступало.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края, чтобы узнать источник сирен, которые слышали жители, и узнать причину их работы.
Напомним, утром 8 октября в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ранее власти объявили о планах запретить публиковать информацию с подробностями об атаках БПЛА в регионе.