Челябинские озера начали изучать с помощью подводного дрона

На Южном Урале начались экспедиции по изучению подводного мира памятников природы — озер Увильды и Тургояк. Группа ученых, общественников и экологов погрузилась на глубины, до сих пор недоступные человеку. А помог им в этом дрон, оснащенный видеокамерой с подсветкой, датчиком температуры и рукой-манипулятором, похожей на клешню рака.
— Прибор способен погружаться на 200 метров, что позволило нам изучить дно, взять пробы и измерить температуру на различных уровнях, а главное — исследовать биоразнообразие, — рассказал член Общественного совета при челябинском минсельхозе Евгений Замятин.
В Увильдах с окружностью 100 километров пиковых глубин немного, но в них легко скроется 14-этажка. Тургояк известен большой глубоководной равниной. Может, поэтому вода в нем немного холоднее.
Первые открытия не заставили себя ждать. Оказывается, встречающаяся в водоемах взвесь, которую раньше принимали за зоопланктон, не что иное как отмершие остатки растений. На предельных глубинах какого-то биоразнообразия нет, зато на камнях появился зеленый налет, свидетельствующий о наличии органики. Вода в озерах чистейшая, и их способность к самоочищению возрастает с наступлением так называемого «многоводного периода».
В Увильды неожиданно обнаружили редкий вид красно-бурых раков, а в Тургояке — корюшку. Рыбы хватает, и она, по-видимому, чувствует себя прекрасно. Температура и состав воды создают идеальные условия для самовоспроизвоства сиговых пород, значит, озера можно вносить в перечень объектов для зарыбления. К тому же в них отсутствуют следы внешнего загрязнения.
— Для нас было очень важно это проверить, — пояснил «РГ» и. о. директора госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Иван Костылев. — Увильды и Тургояк — известные уральские курорты с санаториями и базами отдыха по берегам. Вместе с тем это гидрологические памятники природы с уникальной флорой и фауной. Мы периодически берем из них пробы воды и грунта, а современные технологии и оборудование позволяют получать гораздо больше информации, проводить глубинные исследования и делать настоящие открытия.