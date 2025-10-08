Челябинские озера начали изучать с помощью подводного дрона

— Для нас было очень важно это проверить, — пояснил «РГ» и. о. директора госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Иван Костылев. — Увильды и Тургояк — известные уральские курорты с санаториями и базами отдыха по берегам. Вместе с тем это гидрологические памятники природы с уникальной флорой и фауной. Мы периодически берем из них пробы воды и грунта, а современные технологии и оборудование позволяют получать гораздо больше информации, проводить глубинные исследования и делать настоящие открытия.