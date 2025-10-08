Ричмонд
Городская больница Армавира получила автомобили для участковых врачей

Их основное назначение — обслуживание домашних вызовов.

Автопарк городской больницы Армавира в Краснодарском крае пополнился двумя новыми автомобилями. Транспортные средства учреждению были переданы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.

Заместитель губернатора региона Анна Минькова отметила, что новые автомобили марки «Лада Гранта» будут направлены участковой службе. Их основное назначение — обслуживание домашних вызовов и, как следствие, улучшение качества медицинской помощи на дому.

Ранее сообщалось, что две специализированные машины марки «Нива» поступили в центральную больницу города Горячий Ключ, еще один автомобиль скорой медицинской помощи в этом году пополнил автопарк больницы Лабинского района Кубани.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.