Городская больница Армавира получила автомобили для участковых врачей

Автопарк городской больницы Армавира в Краснодарском крае пополнился двумя новыми автомобилями. Транспортные средства учреждению были переданы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
Заместитель губернатора региона Анна Минькова отметила, что новые автомобили марки «Лада Гранта» будут направлены участковой службе. Их основное назначение — обслуживание домашних вызовов и, как следствие, улучшение качества медицинской помощи на дому.
Ранее сообщалось, что две специализированные машины марки «Нива» поступили в центральную больницу города Горячий Ключ, еще один автомобиль скорой медицинской помощи в этом году пополнил автопарк больницы Лабинского района Кубани.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.