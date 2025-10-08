Главные новости 8 октября 2025 года

На поставки Украине ракет «Томагавк» может уйти несколько месяцев, но даже в случае их передачи ВСУ США могут не разрешить украинскому командованию их использовать. Об этом пишет Telegraph. Отмечается, что передача ракет может использоваться исключительно с целью давления на Россию в вопросе переговоров.