Главные новости 8 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

СМИ: Украина получит «Томагавки» без права на их применение

Источник: AP 2024

На поставки Украине ракет «Томагавк» может уйти несколько месяцев, но даже в случае их передачи ВСУ США могут не разрешить украинскому командованию их использовать. Об этом пишет Telegraph. Отмечается, что передача ракет может использоваться исключительно с целью давления на Россию в вопросе переговоров.

Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО

Источник: AP 2024

Эксперты издания уверены, что обещания ввода европейских войск на Украину или гарантий по принципу ст. 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса расценивается как нападение на всех, не заслуживают доверия. Модель так называемых гарантий безопасности основана на укреплении оборонительного потенциала Киева и создании стабфонда, что совпадает с предложением экс-советника президента США Томаса Грэма.

На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе

Источник: AP 2024

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд за «соучастие в геноциде» в секторе Газа. По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министра обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни, и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани.

Макрон собирается выступить с заявлением 8 октября

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник. По информации издания, президент сделает заявление по истечении 48-часового срока, который он отвел подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса. Газета не исключила, что речь может пойти о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции).

Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы

Источник: Getty Images via Unsplash+

Они продлятся 12 дней, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — рассказал Котяков. Глава Минтруда уточнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

