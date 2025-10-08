Главные новости 8 октября 2025 года

СМИ: Украина получит «Томагавки» без права на их применение
На поставки Украине ракет «Томагавк» может уйти несколько месяцев, но даже в случае их передачи ВСУ США могут не разрешить украинскому командованию их использовать. Об этом пишет Telegraph. Отмечается, что передача ракет может использоваться исключительно с целью давления на Россию в вопросе переговоров.
Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО
Эксперты издания уверены, что обещания ввода европейских войск на Украину или гарантий по принципу ст. 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса расценивается как нападение на всех, не заслуживают доверия. Модель так называемых гарантий безопасности основана на укреплении оборонительного потенциала Киева и создании стабфонда, что совпадает с предложением экс-советника президента США Томаса Грэма.
На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд за «соучастие в геноциде» в секторе Газа. По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министра обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни, и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани.
Макрон собирается выступить с заявлением 8 октября
Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник. По информации издания, президент сделает заявление по истечении 48-часового срока, который он отвел подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса. Газета не исключила, что речь может пойти о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции).
Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Они продлятся 12 дней, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — рассказал Котяков. Глава Минтруда уточнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.