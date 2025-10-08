В Прикамье число пунктов скорой помощи сократилось почти в 2,5 раза: причина

Отметим, что по данным все того же отчета Пермьстата, количество медиков в Прикамье демонстрирует тенденцию к уменьшению на протяжении последних восьми лет (с 13 424 работников в 2017 году до 12 257 в 2024 году). В прошлом году на одного медицинского работника в крае приходилось в среднем 90 жителям.