В Прикамье число пунктов скорой помощи сократилось почти в 2,5 раза: причина

«В соответствии с существующими требованиями Минздрава РФ во всех регионах на протяжении многих лет ведется реорганизация службы СМП, чтобы оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь, а также обеспечивать ее доступности и сократить время доезда бригад СМП на вызов. Аналогичная работа проведена и в Пермском крае», — прокомментировали «ФедералПресс» в региональном минздраве.
В ведомстве пояснили, что на сегодня все из подразделений продолжают работу. Это также касается и персонала — никто из сотрудников СМП не был сокращен.
«Результатом этой работы стало то, что отделения скорой помощи при центральных районных больницах были включены в состав более крупных станций и отделений, что сократило общее число юридических лиц, но позволило локально сохранить в качестве подстанций существующие подразделения», — добавили в краевом минздраве.
Отметим, что по данным все того же отчета Пермьстата, количество медиков в Прикамье демонстрирует тенденцию к уменьшению на протяжении последних восьми лет (с 13 424 работников в 2017 году до 12 257 в 2024 году). В прошлом году на одного медицинского работника в крае приходилось в среднем 90 жителям.
Ранее «ФедералПресс», что регионы Приволжского федерального округа испытывают серьезный дефицит врачей. Предложение медикам конкурентной заработной платы не смогло переломить проблему. Напротив, там, где докторам готовы платить достойно, наблюдается наиболее ощутимая нехватка кадров.