Минздрав упростил допуск нижегородских частных клиник к системе ОМС

Об этом сообщил представитель здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своём телеграм-канале. Согласно обновлённым условиям, теперь нижегородская частная клиника может быть отклонена при отборе только в случае, если в течение последних двух лет в её деятельности были зафиксированы нарушения, которые привели к ухудшению состояния пациентов или создавали угрозу прогрессирования заболевания.