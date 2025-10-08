«Скоро заедут специалисты для монтажа освещения под размещение экспонатов». «Минскстрой» показал, как идет строительство нового Национального исторического музея в Минске

«Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея в Минске. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
В пресс-службе отметили, что на строительстве Национального исторического музея уже завершается возведение каркаса здания. Кроме того, идет активное утепление фасада, а на южной стороне начались кровельные работы.
К концу октября 2025 года строители намереваются начать монтаж витражных систем, чтобы закрыть контур первых трех этажей. Также планируют приступить к устройству вентфасада. Начальник участка генподрядного СУ-7 стройтреста № 4 Дмитрий Харитонов заметил, что внутри здания работают каменщики и штукатуры, проводятся черновые электромонтажные и сантехнические работы, выполняются стяжки полов.
В октябре запланировано смонтировать все три эскалатора. В пресс-службе уточнили, что сейчас на объекте работают 320 человек и четыре башенных крана. Один из них скоро покинет площадку.
«Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея в Минске. Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
«Строители идут в графике. Им помогают стройотрядовцы — 21 человек. Скоро на объект заедут специалисты для монтажа освещения под размещение экспонатов», — обратили внимание в организации.
Тем временем 55 портретов знаменитых белорусов появятся на фасаде нового Национального исторического музея в Минске: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал известный университет в Беларуси и за ее пределами.
Кстати, белорус Леонид Климович дал блестящий ответ в «Что? Где? Когда?» на вопрос о порванных банкнотах: «Все время Климович, так нельзя!».