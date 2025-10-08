Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых могут передать Екатеринбургу

Историческая усадьба Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге продолжает разрушаться. Этот уникальный архитектурный комплекс находится в федеральной собственности и уже много лет требует срочного ремонта.
Городские власти готовы заняться восстановлением памятника, но сначала его нужно передать на баланс муниципалитета. Ранее Министерство культуры отклоняло такие предложения, но теперь позиция ведомства изменилась. Министр Ольга Любимова согласилась рассмотреть вариант обмена усадьбы на равноценную недвижимость. Такой ответ она направила депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Сложность в том, что текущий собственник — федеральное агентство — ежегодно получает около 63 миллионов рублей от аренды помещений усадьбы. При этом расходы на содержание объекта значительно превышают поступающие платежи.
Последняя масштабная реконструкция усадьбы проводилась еще в 1930-х годах. Хотя в 2016 году был разработан проект восстановления, работы так и не начались. Сейчас у города появился реальный шанс спасти архитектурный памятник — депутат Андрей Альшевских направит предложение министра культуры губернатору и мэру для продолжения переговоров.