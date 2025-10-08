Сотни тысяч рублей взяток: начальницу отдела ФССП осудят за коррупцию

По данным следствия, что в минувшем июле один из обвиняемых через посредника передал 500 тысяч рублей знакомой, занимавшей должность начальника районного отдела ФССП. Деньги предназначались для экспертов психолого-психиатрической экспертизы, которые, в свою очередь, должны были выдать заключение о признании недееспособным уже умершего мужчины, что позволило бы оспорить совершенные им при жизни сделки.