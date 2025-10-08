Сотни тысяч рублей взяток: начальницу отдела ФССП осудят за коррупцию

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против бывшей начальницы районного отдела службы судебных приставов и двух ее сообщников, их обвиняют в получении и даче взяток, а также в покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, что в минувшем июле один из обвиняемых через посредника передал 500 тысяч рублей знакомой, занимавшей должность начальника районного отдела ФССП. Деньги предназначались для экспертов психолого-психиатрической экспертизы, которые, в свою очередь, должны были выдать заключение о признании недееспособным уже умершего мужчины, что позволило бы оспорить совершенные им при жизни сделки.
Чиновница передала 300 тысяч рублей своему знакомому для решения вопроса, однако он не выполнил договоренность и просто присвоил деньги.
— После получения отрицательного заключения эксперта взяткодатель потребовал денежные средства обратно. Не выполнивший обещание мужчина обратился в правоохранительные органы, — сообщает СК.
Кроме того, в 2022 году начальница отдела ФССП получила от руководителя коммерческой организации взятку в виде кухонного гарнитура стоимостью около 700 тысяч рублей. Взамен она незаконно возбудила исполнительное производство и перевела более 11,6 миллиона рублей между счетами компании, что позволило бизнесмену вывести средства со счетов, на которые могли быть наложены аресты.
Все фигурантов задержали. На предмет взятки наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.