Mash: Рэпера Макана могут направить в полк к Глебу Калюжному

Рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Макан, могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
Макана вызвали в военкомат на 15 октября. Рэпер самостоятельно пришел в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медицинскую комиссию и теперь должен явиться в распределительный центр.
У артиста категория годности «А». Известно, что, если музыкант выразит предпочтение по роду войск, военкомат, скорее всего, учтет его пожелание, говорится в публикации.
Макан сообщил, что отправляется проходить срочную службу в армии в своих социальных сетях. После посещения призывного пункта в Москве артист призвал «не верить желтым СМИ», которые пишут о его проблемах с военкоматом.
Telegram-каналы утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. По словам соседей Косолапова, сотрудники военкомата Раменского района регулярно приходили в квартиру рэпера и пытались с ним связаться.