Mash: Рэпера Макана могут направить в полк к Глебу Калюжному

Telegram-каналы утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. По словам соседей Косолапова, сотрудники военкомата Раменского района регулярно приходили в квартиру рэпера и пытались с ним связаться.