Кто больше всего трудится в Европе?: составлен рейтинг

По итогам второго квартала 2025 года в Европе больше всего часов в неделю работали жители Турции. Они трудились 44,1 часа в неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и Росстата.
На втором месте в этом списке оказались граждане Черногории, которые работали 43,1 часа в неделю. Тройку замыкают сербы с показателем 41,8 часа. Следом идут боснийцы (41,3 часа), греки (41 час), поляки (40,1 часа) и румыны (40 часов).
Российские граждане в этом рейтинге оказались на 23-й позиции. Россияне в среднем работали 38,2 часа в неделю.
Самая непродолжительная рабочая неделя оказалась в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9 часа), Дании (33,7 часа), а также в Норвегии (34,6 часа) и ФРГ (34,7 часа).
Днем ранее, 7 октября, был представлен рейтинг стран, которые столкнулись с катастрофическим падением рождаемости. Мальта и Тайвань возглавили этот список.